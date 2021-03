Ostern auf den Malediven, das "Traumschiff" macht's möglich

Wer jetzt nicht ins Träumen gerät, dem ist nicht mehr zu helfen. Zeit also, sich an die Stationen des Gute-Laune-Eskapismus von "Traumschiff" zu erinnern. In der allerersten Sendung im November 1981 hatte das Kreuzfahrtschiff die Karibik angesteuert. Bahamas, Barbados, die Jungferninseln und natürlich die Dom Rep standen auf dem Programm.

Die damals für uns noch eher exotischen Destinationen wurden bald so vertraut wie Jesolo oder Rovinj. Okay, nicht ganz, aber ein wenig schon.

In der Folge gondelte das "Traumschiff" zwischen Afrika (Marrakesch, Kenia) und Asien (Thailand, Bali) hin und her. Anfang der 1990er-Jahre wurde in New Orleans und Florida geankert. Dubai stand 1994 im Logbuch, Hawaii 1997, Mexiko 2001.

Ahoi auf den Osterinseln

Vor genau 20 Jahren schipperte das "Traumschiff" zu den Osterinseln. Im Jahr 2016 zu den Cook Islands. Nicht minder exotisch war Ende 2010 der Trip nach Bora Bora. Christoph Maria Herbst ("Stromberg") war damals Gaststar. Über seine Reise schrieb er das Buch "Ein Traum von einem Schiff" (Fischer Verlag). Aufgrund einer gerichtlichen Verfügung war die Erstauflage aus dem Handel genommen worden. Aber sicher nicht wegen dieser Passage: "Und, wie war's auf dem Schiff?", fragt im Finale seine Agentin. Herbst: "Auf dem Schiff!?... 'n Traum."

Heuer ist uns alles recht, das uns zum Träumen in die Ferne entführt. Aye, aye, Kapitän Parger.