Victoria Swarovski spielt beim "Traumschiff" mit

Neuer Job für "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarowski (27), sie heuert auf dem Traumschiff an! In der Osterfolge wird sie als Tanzlehrerin Mia zu sehen sein. Und die Reise geht auf die Malediven, genauer gesagt zum Thaa-Atoll. Bereits im November 2020 hat die fesche Tirolerin Fotos aus dem Paradies gepostet, aber natürlich noch nicht verraten, was sie dort genau gemacht hat.