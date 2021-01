Natürlich Techno: Wald, Wiese, Wummern

Bei der „Conference of Trees“ bewegt er sich teilweise auch von dem weg, was eigentlich Techno ausmacht. So dauert es eine ganze Weile, bis der Bass einsetzt. Doch die Musik im Viervierteltakt bleibt ein wichtiger Teil für Weber: „Techno ist immer noch der Bodensatz, er ermöglicht experimentelle Klänge.“ Techno ersetzte Formen von ritueller Tanzmusik. „Es geht darum, in einen anderen Zustand als den alltäglichen einzusteigen, es geht um Transzendenz.“ Dem würden sich Schamanen, Heiler aber auch Poeten – oder Gärtner bedienen.