Techno-Pionier Dr. Motte: "Andere gehen in die Oper – ich rave“

Zur Person

Matthias Roeingh alias Dr. Motte kam am 9. Juli 1960 in Berlin-Spandau zur Welt. Am 1. Juli 1989 veranstaltete er die erste Loveparade in Berlin. Er gilt als einer der Gründerväter der deutschen Techno- und Clubkultur. Dr. Motte legt heute noch als DJ auf und engagiert sich für die Berliner Subkultur

Streaming-Festival

Coronabedingt findet Mottes Geburtstagsparty im Internet statt. Am Samstag, 11. Juli, ab 16 Uhr auf dem offiziellen Dr.-Motte-YouTube-Kanal. Mit u. a. Felix Kröcher, Franca und Westbam