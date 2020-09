Wien startet in eine Modewoche mit Maskenpflicht

Das Wort „Stilsicherheit“ bekommt im Kontext der vergangenen Monate eine ganz neue Bedeutung: Auch in Wien gilt es, während der heute anlaufenden Fashion Week beide Begriffe bestmöglich zu kombinieren. Für den Stil sorgen Designer aus dem In- und nahen Ausland, für die Sicherheit in Sachen Virus zeichnet das Organisationsteam verantwortlich: Wochenlang wurde an einem pandemiekonformen Konzept getüftelt, denn „Absagen war kein Thema“, stellt Maria Oberfrank, eine der drei Organisatorinnen, klar.

Virtuelle Schauen, wie es die Haute Couture vormachte, wollte man umgehen: „Mode ist Architektur für den Körper – das kann man nur dreidimensional erleben. Zu sehen, wie die Stoffe fallen und der Schnitt in Bewegung funktioniert, hat eine ganz andere Qualität.“