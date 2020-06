Kleider, die gar nicht existieren, sind die Zukunft der Mode

Der Markteintritt des Amsterdamer Unternehmens hätte zu keinem besseren Zeitpunkt erfolgen können: Plattformen wie Instagram haben in den vergangenen Jahren das Bedürfnis der Nutzer befeuert, sich auf ihren Profilen tagtäglich in neuen Outfits zu zeigen. Digitale Entwürfe könnten vor allem der Generation Z, also den nach 1997 Geborenen, in Zukunft die perfekte Möglichkeit bieten, sich ihren Vorstellungen entsprechend in sozialen Medien zu präsentieren, ohne dafür massenhaft Kleidung anhäufen zu müssen.

Murphy: „Die meisten unserer Interaktionen geschehen über Bildschirme und verschiedene Plattformen. Weil wir so viel Zeit damit verbringen, uns in diesem digitalen Umfeld zu bewegen, benötigt eine dortige Modeerfahrung keine Produktion von Sachgütern. Digitale Mode verbraucht nichts außer Daten und beutet nichts außer die Fantasie aus.“

Ressourcenschonend

Doch nicht nur für den Endverbraucher sind Murphys Ideen eine verlockende Alternative. Firmen wie The Fabricant können für Modeunternehmen eine große Unterstützung im Streben nach mehr Nachhaltigkeit sein. Im Zuge des Herstellungs- und Verkaufsprozesses einer Kollektion werden normalerweise unzählige Musterteile produziert, die, nachdem sie um die Welt geschickt wurden, weggeschmissen werden oder in Outlets landen.

Dass es auch anders geht, beweist Tommy Hilfiger. Seit der Lancierung seines digitalen Showrooms konnte der US-Designer die Anzahl seiner Musterteile bereits um 80 Prozent senken, bis zum Frühling 2022 soll der komplette Gestaltungsprozess digitalisiert werden. Für das italienische Label Napapijri programmierte The Fabricant bereits virtuelle Kataloge. Auch große Onlinehändler könnten künftig mehr Gebrauch von digitaler Mode machen. Denn auch in dieser boomenden Sparte ist der Umwelt mit unzähligen Paketen, die aufgrund von unpassenden Kleidungsstücken wieder retour gesendet werden müssen, nichts Gutes getan. Problematisch ist dieser Kreislauf auch finanziell: Millionenbeträge fallen hier jährlich für die Händler an.