Aufschrei in der Modewelt: "Das alles ergibt keinen Sinn mehr"

Immenser Druck

Giorgio Armani beschrieb erst kürzlich den Niedergang des Modesystems. Der aktuellste Aufschrei erfolgt in Form eines offenen Briefes an die Modewelt, zu finden auf forumletter.org. Darin appellieren Dries van Noten, Angela Missoni und weitere namhafte Designer: Es muss künftig weniger produziert werden. Und die Ware zu einem für den Kunden sinnvollen Zeitpunkt in die Geschäfte kommen.

Eine Forderung, der sich Petar Petrov nur allzu gern anschließt. Der in Wien ansässige Designer ist mit seinen Entwürfen in internationalen Luxus-Kaufhäusern wie Bergdorf Goodman und bei Online-Platzhirschen wie Net-A-Porter vertreten. Seit 2009 betreibt der 43-Jährige sein Label, doch in den vergangenen Jahren sei der Druck zunehmend gestiegen. „Wir hatten zuletzt immer häufiger Nachfragen, noch mehr Kollektionen zu präsentieren“, sagt Petrov. „Vor allem die Kaufhäuser wollen ständig neue Ware.“