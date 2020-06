Golden Soul: Salzburgs neuer Concept Store mit ganz viel Seele

Dass sie aufgrund der Corona-Krise erst einen Monat später als geplant eröffnen konnte, sieht Lisa Leitner entspannt. "So konnten wir sogar alles in Ruhe fertigstellen", sagt die Gründerin des neuen Concept Stores Golden Soul in Salzburgs Kaiviertel. Und auch jetzt, wo sich in ihrem Laden, den sie gemeinsam mit ihrer Mutter Tanja Erlacher eröffnet hat, immer mehr Kunden tummeln, scheint die 30-Jährige durch nichts aus der Ruhe zu bringen. "Das ist jetzt unseres, hier können wir so sein wie wir sind."

"Die Seele bleibt für immer"

Die Idee zum minimalistisch-skandinavischen Konzept, übrigens vom Tischler nebenan umgesetzt, entstand, nachdem ihr Vater vor eineinhalb Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

"Meine Mama hat nicht nur ihren Mann verloren, sondern auch ihren Job, da sie die vergangenen 20 Jahren mit ihm im Unternehmen gearbeitet hat." Der eigene Store war der nächstlogische Schritt: "Damit nicht nur ich, sondern auch meine Mutter einen Job hat, in dem sie gewertschätzt wird."