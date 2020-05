Gucci verabschiedet sich vom verrückten Modesystem

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Modebranche sind verheerend. Doch es gibt auch Gutes zu berichten. Anfang der Woche lud Gucci-Chefdesigner Alessando Michele zu einer digitalen Pressekonferenz, in der er eine Neuigkeit verkündete, die es in sich hat: Das Unternehmen will künftig nur noch zwei Kollektionen pro Jahr zeigen.

Eine mutige Entscheidung angesichts der Tatsache, dass vor allem Zwischenkollektionen (z.B. Pre- und Resort-Looks) kommerziell am erfolgreichsten sind. Das Streben nach immer mehr Umsatz war es auch, welches den Modezyklus in den vergangenen Jahrzehnten vollkommen durcheinander gebracht hat.

Gucci steigt auf die Bremse

Gab es einst nur eine Frühjahr/Sommer- und eine Herbst/Winter-Kollektion, müssen Designer heutzutage bis zu sechs Kollektionen pro Jahr produzieren. Die Krise hat diesen Zyklus gestoppt - und zahlreiche kreative Köpfe wollen auch künftig zurück zu alten Rhythmen. Gucci ist das erste Modehaus, welches konkret handelt.