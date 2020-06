Wiedereröffnung in London: 2000 Kunden bei Friseur auf Warteliste

Nachdem hierzulande bereits Anfang Mai die Friseure wieder öffnen durften, kann ab 4. Juli nun auch in Großbritannien ausgewachsenen Schnitten und grauen Haaransätzen der Garaus gemacht werden.

350 Anrufe in einer Stunde

Vor allem in den Großstädten, allen voran London, scheint der sich ankündigende Kundenansturm jedoch kaum zu managen sein. Wie die britische Harper's Bazaar nun berichtet, haben sich bei einigen Salons in der Hauptstadt bereits so viele Menschen gemeldet, dass die Aufarbeitung wohl der Anfragen wohl noch sehr lange dauern dürfte.

Die beiden Salon George Northwood und Hari's berichten von 2000 Personen auf ihren Wartelisten, bei Aveda Gina Conway gingen alleine nach der Öffnung der Telefonleitung 350 Anrufe innerhalb der ersten Stunde ein.