Tipp des Tages: Nachhaltig shoppen wie die Stilikonen

Es wäre das Mode-Motto der diesjährigen ROMY-Gala gewesen und schlägt sich zunehmend auch im Kleiderschrank stilbewusster Royals nieder: Rewearing Fashion, also Kleidung zu tragen, die man bereits besitzt, bleibt großer Mode-Trend – und wenn schon kaufen, dann gebraucht in Vintage- oder Second-Hand-Shops. Nach wochenlangem Lockdown sind gerade kleinere Geschäfte auf Unterstützung angewiesen, einen Überblick über empfehlenswerte Adressen in Wien bietet etwa www.global2000.at. Stöbern geht aber auch von der Couch aus: Zum Beispiel auf www.kleiderkreisel.at oder im Online-Shop Babäm!, wo man bei jedem Kauf für Kinder im SOS Kinderdorf spendet. Gebrauchte Luxus-Mode gibt es etwa bei www.shopboccalupo.at.