Netflix-Mode: Jetzt wird auch „Lupin“ zum Vorbild

So stieg das Interesse an Air-Jordan-Sneakers in der ersten Woche nach dem erfolgreichen Serienstart am 8. Jänner um 36 Prozent im Vergleich zur Vorwoche, meldete Lyst. Auch die in den 1930er-Jahren aufgekommenen Schiebermützen könnten dank Diop – sowie der britischen Gangster-Serie „Peaky Blinders“ – wieder modern werden: Die Nachfrage wuchs in den Wochen nach der Ausstrahlung um 43 Prozent.

Trainingsjacken, die der Protagonist mit langen Mänteln trägt, liegen ohnehin gerade im Trend und waren nach der Ausstrahlung der ersten Folgen noch einmal um 22 Prozent beliebter als im Vormonat. Und auch der formelle Stil Diops kam bei den Zusehern gut an: Dreiteilige Anzüge wurden im Jänner im Vergleich zum Vormonat um 68 Prozent stärker nachgefragt.