Was man von den bestangezogenen Männern lernen kann

An dem 25-jährigen Überflieger Timothée Chalamet führt derzeit kein Weg vorbei – ob im Filmbiz oder in der Fashionwelt. Der Kumpel von Harry Styles wurde 2017 für den Oscar als „Bester Hauptdarsteller“ in „Call Me By Your Name“ nominiert. Derzeit dreht er mit Meryl Streep und Leonardo DiCaprio, auch seine Ex-Freundinnen sind keine Unbekannten.

Er war mit Lily-Rose Depp zusammen, turtelte mit Madonnas Tochter Lourdes und wurde kürzlich schmusend mit der sechs Jahre älteren Eiza González gesichtet.

Modisch mag es Chalamet romantisch, aber auch knallig und futuristisch. Er krempelt Anzughosen hoch und steckt sie in Stiefel und zeigt sich in blitzblauen oder silbernen Anzügen von Haider Ackermann. Der modische Influencer hat keinen Stylisten, lässt sich aber von Luxuslabels wie Givenchy, Berluti oder Louis Vuitton einkleiden.