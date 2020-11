Die ewige Stilikone: So gut sind Dianas Looks in "The Crown"

Das „Frou Frou Kleid“ – eine ärmellose, schwarze Satin-Robe, die sie bei ihrem ersten offiziellen Abendtermin als Mitglied der Royal Family trug – markierte einen Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung Dianas: Am nächsten Tag war die Presse so voll mit Fotos der 20-Jährigen, dass die Bekanntgabe des Budgets um einen Tag verschoben werden musste. Vier Jahre später wirbelte sie unvergessen in dunkelblauem Samt an der Seite von John Travolta durch das Weiße Haus. „Sie lernte rasch, wie man mit Mode einen Eindruck macht“, so Harvey.