Für immer weich: So geht die richtige Kaschmirpflege

Das ist mein perfekter Pullover

Für mich ist der ideale Schnitt für einen Pulli die T-Shirt-Form, noch präziser gesagt die Long-Shirt-Form. Ich mag keine Bündchen, weder an den Ärmeln und schon gar nicht am Saum. Ich trage am liebsten dünne T-Shirts unter dem Pulli, die unten unbedingt rausschauen sollen, bin ein Fan von Layering. Je grobmaschiger, desto „kastiger“ sollte der Pulli sein, gern auch mit Raglanärmeln oder überschnittener Schulter. Pullis in Dunkelblau, Anthrazitgrau, Schwarz, Hellgraugreige (meliert) sollten in keinem Kasten fehlen, Rot, Senf, Camel, Nude sind Draufgaben, Winterweiß ist ein saisonaler Klassiker.