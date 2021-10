Zur Überraschung vieler Fans sollen die neuen Folgen der "Sex and the City"-Fortsetzung noch dieses Jahr ausgestrahlt werden. Eigentlich war man von einem Premiere-Termin für "And Just Like That" im Jahr 2022 ausgegangen. Derzeit wird noch in New York gefilmt. In Paris war Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker am Rande der Fashion Week aber kürzlich auch zu sehen.

