"Sex and the City"-Reboot: Mit Mitte 50 setzt Carrie weiter auf mutige Looks

Das Wiedersehen mit Carrie, Charlotte und Miranda steht kurz bevor. Ab Herbst wird "Just Like That", das "Sex and the City"-Reboot, ausgestrahlt. Spielte Letzteres noch in den Dreißigern der New Yorkerinnen, geht es in der Fortsetzung bereits um das - wohl nicht minder aufregende - Leben in den Fünfzigern.

Carrie Bradshaw: Garant für Statement-Mode

Sarah Jessica Parker alias Carrie Bradshaw hat bis heute ihren dank Stylistin Patricia Field erlangten Status als Stilikone beibehalten. Und obwohl die Schauspielerin mittlerweile 56 Jahre alt ist, zeigen aktuelle Fotos, dass man auch jenseits der 30 nicht auf mutige Looks verzichten muss.

In den vergangenen Tagen konnten Paparazzi wieder ein paar Schnappschüsse von Dreharbeiten ergattern. Eine Szene zeigt die Kolumnistin in den Armen eines (derzeit noch unbekannten) Mannes. Das Outfit eine Mischung aus Gemütlichkeit und Extravaganz. Zum lässigen Overall trägt Sarah Jessica Parker Sandalen mit bunten Tülldetails.