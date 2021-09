Bewegende Worte: "Sex and the City"-Stars reagieren auf Tod von Willie Garson

In der HBO-Erfolgsserie "Sex and the City" spielte Willie Garson Standford Blatch, den besten Freund von Hauptfigur Carrie Bradshaw (gespielt von Parker). Chris Noth verkörperte Carries große Liebe Mr. Big. Noth schrieb auf Instagram nur: "Willie" mit zwei Herz-Emojis, eins davon gebrochen.