Italien: Haarfärbemittel sind jetzt begehrte "Jagdtrophäe"

Kontaktsperre bedeutet auch: vorerst kein Friseurbesuch. Ein Albtraum für die modebewussten Italiener, die jetzt selbst das Haar-Styling übernehmen müssen. Schlecht frisiert, das darf nicht sein, denn schließlich gibt es in Zeiten der Quarantäne die täglichen Video-Calls im Home-Office oder Skype-Treffen mit Freunden. Not macht erfinderisch: Die Italiener entdecken den Friseur in sich.

Nach fast einmonatiger Ausgangssperre sind Haarfärbemittel in den Regalen der Supermärkte zu begehrten Jagdtrophäen geworden. "In vielen Geschäften sind sie inzwischen schon unauffindbar", beschwert sich eine Kundin, die bis vor kurzem um nichts in der Welt den wöchentlichen Besuch bei der vertrauten Friseurin versäumt hätte und jetzt schauen muss, wie sie selber mit dem Haarefärben zurechtkommt. "Viele Frauen trauen sich wegen ihres grauen Haaransatzes kaum noch aus dem Haus", berichtet ein junger Friseur, der trotz Ausgangssperre die Nachbarinnen in seinem Wohnblock in Rom frisiert.

DIY-Tutorials boomen

Wenn man sein Haupthaar professionellen Händen nicht mehr anvertrauen kann, bedeutet das nicht, dass man auch schlecht frisiert herumlaufen muss. So boomen DIY-Tutorials, die Schritt für Schritt erklären, wie man seine Haare selbst tönen, färben oder stylen kann. Videos mit den besten Tipps und Tricks, wie man vor dem heimischen Spiegel das Haupthaar trimmt, sind populär wie noch nie. Junge Frauen entdecken wieder die Lockenwickler ihrer Großmütter oder entwerfen Hochfrisuren, um die länger werdende Haarpracht zu bändigen.

Wenn der ins Auge springende graue Haaransatz das Gesamtbild zu stören beginnt, jagen manche nach getönten Schaumfestigern, Ansatzsprays oder Abdeckcremes. Kreative Frauen erfinden neue Frisuren mit Bandanas oder stylischen Tüchern im Haar. Damit kann man schick aussehen und vieles verbergen.