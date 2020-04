In Quarantäne: 92-Jähriger färbt seiner Frau den Haaransatz

"Das sind meine Großeltern, beide 92 Jahre alt (mögen sie gesund bleiben). In jeder Lebenslage denkt mein Großvater daran, dass meine Oma auch ja gut frisiert ist und sich wohlfühlt. So was sieht man nicht jeden Tag", schrieb der Enkel unter den Schnappschuss.

Nicht nur Avraham ist begeistert von so viel Zuneigung: Über 57.000 Mal wurde das Foto mittlerweile geliked.

Wer das Risiko, mit einer Farbe aus dem Drogeriemarkt zu experimentieren, nicht eingehen möchte, kann zu speziellen Ansatzsprays greifen - diese sind jedoch nur eine kurzzeitige Lösung.