Frostschutz: Die besten Pflege-Tipps für Haut und Haar

Raue Hände

Die Haut am Handrücken weist eine dünne Fettschicht auf und verträgt Kälte besonders schlecht. "Deswegen sollte man die Hände vorbeugend mit Handschuhen aus atmungsaktivem Material schützen", erklärt die Hautärztin. Tagsüber greifen die wenigsten zu fetthaltigen Handcremen – stattdessen bietet sich eine nächtliche Intensivkur an. "Einfach vor dem Zubettgehen die gewünschte Lotion auftragen, Handschuhe überziehen und über Nacht einziehen lassen." Auch beim Händewaschen ist laut Kopp Vorsicht geboten: Zwar sei Handhygiene in der Erkältungszeit Pflicht, "man sollte jedoch verstärkt auf ölhaltige flüssige Handseife zurückgreifen". Auch das bewahrt die Haut vor dem Austrocknen.

Gereizter Körper

Reichhaltige Emulsionen, die über einen hohen Fettanteil verfügen, beugen Juckreiz und Schuppenbildung am ganzen Körper vor. Wer bereits angeschlagene Hautstellen, etwa an den Schienbeinen, bemerkt, sollte auf Produkte mit wundheilendem Dexpanthenol oder Urea setzen. Dexpanthenol beeinflusst die Aktivität von Genen, die für die Wundheilung relevant sind; der Harnstoff Urea zieht in die Haut ein und bindet Wasser. Ebenfalls nicht unwesentlich: das Raumklima. "Hier kann man mit Luftbefeuchtern arbeiten oder frisch gewaschene Wäsche in der Wohnung aufhängen", rät Kopp.

Schweißfüße

Gegen lästigen Fußgeruch helfen Fußbäder mit desinfizierenden ätherischen Ölen, etwa Lavendel- oder Teebaumöl.

Spröde Haare

Doris Brandhuber, Gründerin der Naturkosmetikmarke "Less is More", rät zu einer Feuchtigkeits- und kraftspendenden Haarpflege. Die Chemikerin und Aromatherapeutin empfiehlt "alle zwei Wochen eine Intensivkur, zum Beispiel mit einem Rosen-Serum, das man über Nacht einwirken lässt."

Platt gedrücktes Haar

Den Haaransatz kopfüber föhnen und mit einem Salz-Spray behandeln: "Das hilft, Volumen unter der Haube zu bewahren. Den Spray sparsam auf den Haaransatz sprühen, etwa zwei Minuten antrocknen lassen und anschließend einmal mit einer Naturborstenbürste durchs Haar bürsten. Dadurch entsteht natürliches Volumen."