Ella Emhoff, Amanda Gorman und der Aufstieg der "Nodels"

Die Bewegung in der Branche habe nach anfänglicher Skepsis auch Emhoff dazu bewogen, den Modelvertrag zu unterzeichnen, erzählte sie der New York Times. Die Aufmerksamkeit möchte sie nutzen, um ihre gestrickten Accessoires für den guten Zweck zu verkaufen und wichtige Themen wie Nachhaltigkeit anzusprechen. Models ohne Message? So was von last Season.