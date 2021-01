Nach Inauguration: Amanda Gorman wird jetzt auch Model

Bei ihrem sechsminütigen Auftritt begeisterte die Harvard-Absolventin nicht nur mit ihren Worten, sondern auch mit der Wahl ihres Outfits: Der sonnengelbe Prada-Mantel entsprach der optimistischen Aufbruchsstimmung der Zeremonie und ließ die Anfragen nach ähnlichen Modellen laut der Mode-Suchmaschine Lyst um über 1.000 Prozent in die Höhe schnellen. Das rote Satin-Haarband, ebenfalls von Prada, war in kürzester Zeit ausverkauft. Gorman wird daher auch als Stilikone ihrer Generation gefeiert, die zunehmend Wert legt auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.

Mode als Symbol

Gorman selbst hat sich noch nicht zu ihrem Modelambitionen geäußert. Laut IMG soll die Nachwuchs-Poetin nicht über den Runway laufen, sondern für Werbekampagnen von bedeutenden High-Fashion-Marken gebucht werden. In der Vogue sprach die in Los Angeles wohnende Tochter einer Alleinerzieherin kürzlich darüber, welche Bedeutung Mode in ihrem Leben hat: "Es ist meine Art, Kraft aus der Ereignissen zu ziehen, die vor mir kamen – und aus all den Menschen, die mich unterstützen." So sei etwa die Farbe Gelb eine Hommage an First Lady Jill Biden gewesen, die Gorman für die Angelobung vorgeschlagen hatte: "Sie schrieb mir: Ich habe dieses Video von Ihnen gesehen, Sie trugen Gelb, und ich liebte es."

An ihrem großen Lebensplan wird der Modelvertrag wohl nichts ändern: 2036, wenn sie alt genug ist, möchte Gorman selbst als US-Präsidentin kandidieren.