Zwei getötete Kinder in Tirol: Was tun gegen Gewalt in der Familie?

Lautstarker Streit in der Wohnung, Schreie einer Frau, Weinen von Kindern, Klirren von Gegenständen. Nebenan Nachbarn, die nicht wissen, wie sie sich richtig verhalten sollen. „Die Polizei wird bei solchen Konflikten meist von der betroffenen Frau gerufen, manchmal auch von den Nachbarn und sogar von den Kindern“, erklärt die Leiterin des Landeskriminalamts Tirol, Katja Tersch. Erst gestern gab es wieder ein Familiendrama: Ein Tiroler Vater wird verdächtigt, seine beiden kleinen Töchter getötet zu haben (siehe unten).

Wie unterscheidet man als Nachbar so eine Eskalation von normalem Krach? „Man kann durchaus erkennen, ob etwas Kinderlärm ist oder Schreie aus Angst und um Hilfe. Selbst wenn man die Sprache nicht versteht, erkennt man die Spannung“, weiß die erfahrene Kriminalistin.

Was geschieht, wenn man die Polizei ruft? Tersch: „Die Beamten machen sich ein Bild der Lage. Sie klären, was vorgefallen ist, und bemühen sich, die Personen getrennt von einander zu befragen, damit sie ein klareres Bild bekommen. Wenn sie einen Bedarf sehen, können sie ein Betretungsverbot und ein Annäherungsverbot aussprechen. Dann darf der Gefährder – oder die Gefährderin – für zwei Wochen nicht in die Wohnung. Und auch nicht mehr in die Nähe der Person. Das Annäherungsverbot ist wie eine Wolke um das Opfer. Das ist eine neue Regelung seit diesem Jahr.“