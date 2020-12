SOS Kinderdorf: „Der Druck auf viele Familien ist hoch“

Homeschooling, Homeoffice, Angst vor der Zukunft, Partnerschaftsprobleme, Gewalt, vermehrter Alkoholkonsum – all das kann zur Eskalation führen. Ist das der Fall, müssen die Jugendämter einschreiten. „Der Druck in vielen Familien ist spürbar hoch“, sagt Zeliska. Die Mitarbeiter der mobilen Familienarbeit können nur eingeschränkt Kontakt mit den Klienten haben, was den Einblick in die „Familienwelt“ erschwere.

„Doch gerade jetzt wäre es wichtig, die Familien aktiv zu unterstützen. Viele kämpfen mit finanziellen Problemen und Jobverlust, andere haben Angehörige verloren oder sind überfordert“, weiß Zeliska. Die Mitarbeiter seien im Moment besonders hellhörig: Sie achten auf Anzeichen für drohende Gefahren, um zeitgerecht Schutzmaßnahmen einzuleiten.

Im Burgenland haben die SOS Kinderdörfer nun sogar zusätzliches Personal angestellt – und es werden Überstunden gemacht, um die Situation zu meistern.

Sehr viele Aufnahmeanfragen

Im Burgenland waren die Krisenplätze im SOS Kinderdorf teilweise belegt, auch in Kärnten kam es vermehrt zu krisenbedingten Aufnahmen von Kindern. „In unserer Krisenwohngemeinschaft Barbakus in Kärnten gab es sehr viele Aufnahmeanfragen, die dringlicher Unterstützung bedurften“, bestätigt Gerald Stöckl, Leiter des SOS Kinderdorfs in Kärnten.