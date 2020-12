Erziehung: Advent mit Kindern trotz Corona genießen

Adventkalender mal anders

Gerade für kleinere Kinder ist das tägliche Öffnen der Adventkalendertürchen ein wichtiges Ritual und erleichtert das Warten auf den Heiligen Abend. Wie wäre es einmal mit einer neuen oder zusätzlichen Möglichkeit, die 24 Tage bis Weihnachten zu nutzen? Jedes Familienmitglied schreibt pro Tag den schönsten Moment des Tages auf einen Zettel und wirft ihn in ein großes Gurkenglas. Am Heiligen Abend werden alle Zettel vorgelesen und die schönsten Augenblicke nochmals erlebt. So richten die Kinder ihre Gedanken auf Positives und vergessen zeitweilig eventuelle Ängste oder Unzufriedenheit. Eine andere Variante ist der „Geben-statt-nehmen“-Adventkalender. Statt mit Schokolade oder anderen Kleinigkeiten wird der Adventkalender mit kleinen Gefallen befüllt, die man sich gegenseitig tun möchte. Das Tischdecken übernehmen, dem kleinen Bruder was vorlesen oder mit dem Hund Gassi gehen.



Welche Rituale Sie auch für sich finden, um die Vorweihnachtszeit zu genießen – seien Sie nicht zu streng mit sich. Kinder brauchen vor allem Geborgenheit und Zusammenhalt, um sich wohlzufühlen. Und sie wollen ernstgenommen und miteinbezogen werden. All das ist auf unterschiedliche Weise möglich und funktioniert für jede Familie anders.



Weitere Tipps zum Familienleben: www.sos-kinderdorf.at/familientipps