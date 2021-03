Gehörlose Eltern: „Wir dachten unsere Eltern wären Aliens“

Claudia Durastanti beschreibt in ihrem ersten autobiografischen (dem insgesamt vierten) Roman das Aufwachsen mit gehörlosen Eltern, die auch in anderer Hinsicht durchaus ungewöhnlich sind. Sie verweigern Gebärdensprache und jegliche Konvention, leben manchmal als Künstler und oft am Rande der Gesellschaft. Erst in Italien, ab den 60ern in New York, danach wieder in Italien. Durastanti, 1984 in Brooklyn geboren, brachte sich mit Büchern selbst Italienisch bei. Heute ist sie mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie schreibt für La Repubblica und lebt nach einer Zeit in London nun wieder in Rom.