Was Söhne über ihre Väter denken

Meine Großmutter trug allen Familienschmuck auf einmal und begrüßte mich bei unserer ersten Begegnung mit den Worten: „Wir haben nichts mit dem Tod deines Vaters zu tun.“ Hätte sie diesen Satz nicht gesagt, hätte ich vielleicht niemals recherchiert.

Manche Familiengeschichten lesen sich wie Kriminalromane, andere wiederum offenbaren faszinierende Stücke von Zeitgeschichte:

Ich erinnere mich, als Kind die große Narbe am Bauch gesehen zu haben und an seine Tätowierung am Unterarm. Mein Vater hat sich unter einem fahrenden Lastwagen festgehalten und ist so aus dem Konzentrationslager entkommen. Er hat bis zu seinem Tod in den 60ern als Jurist für die Verurteilung der Nazis gekämpft, die alle nach wie vor hohe Posten in Wien innehatten.

Geschichtsunterricht aus erster Hand, hautnah.

Doch Kreis geht es nicht darum, wie spannend oder aufregend eine Geschichte ist. Es geht ihr auch nicht darum, objektive Wahrheiten zu finden. Kreis will Empathie fördern. „Ich wünsche mir, dass diese Geschichten und Bilder bei den Zuhörern und Betrachtern das auslösen, was sie in mir ausgelöst haben: Momente des Nachfühlens.“