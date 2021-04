Wien: Neues Outdoor-Krafttrainig auf 200 Quadratmetern

Für einen sicheren Ablauf und die Einhaltung der geltenden Covid-19-Regeln sorgen die Trainerinnen und Trainer der Fitness Union. Die Anmeldung zu den Trainingseinheiten erfolgt online (http://www.fitnessunion.at) oder telefonisch mit eigenen Zeit-Slots. So ist stets sichergestellt, dass die maximale Auslastung an Sportlern nicht überschritten wird.

„Gerade jetzt, wo alle Indoor-Sportstätten seit Monaten nicht benützt werden dürfen und nur Individualsport im Freien erlaubt ist, darf auf die Bewegung nicht vergessen werden. Durch diese wird das Immunsytem gestärkt und auch das allgemeine Wohlbefinden wird gesteigert“, so Dittrich. Die Fitness Union macht also das, was sie am besten kann: Menschen bewegen!