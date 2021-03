Intersport Winninger: "Lieferengpässe bei E-Bikes"

Mitten in der Corona-Pandemie eröffnet der heimische Sportartikelhändler Intersport Winninger heute, Montag, einen Flagship-Store in der Wiener Mariahilferstraße. Die ehemalige H&M-Filiale ist der insgesamt 15 Standort von Winninger und der bereits fünfte in Wien.

Das Sortiment auf der 3.200 m2 Verkaufsfläche auf zwei Ebenen umfasst die Bereiche Running, Outdoor, Bike, Fußball, Tennis, Fitness, Ski Alpin, Tourenski und Outdoor. Insgesamt 3 Mio. Euro wurden für den Umbau investiert, 50 Mitarbeiter werden beschäftigt.

Mit 15 Sportgeschäften sei einmal das Ende der Expansion erreicht, sagt Firmenchef Roman Winninger zum KURIER. "Es sind in Österreich nur noch wenige attraktive Standorte zu finden. Sollte sich daran etwas ändern, werden wir uns natürlich umschauen. Aber nicht um jeden Preis".

Premiumanbieter

Im Gegensatz zu den großen Sporthandelsketten wie SportsDirect, Decathlon oder XXLSports positioniert sich das Familienunternehmen aus Amstetten als Premiumanbieter mit großem Beratungsschwerpunkt. "Unsere Devise lautet: Von Sportler zu Sportler. In jeder Abteilung von uns ist zumindest ein Verkäufer, der diese Sportart aktiv ausübt", erläutert Winninger.