Wie man wählerische Esser für mehr Vielfalt begeistern kann

Vor allem Lebensmittel mit Bitterstoffen werden bei den ersten Malen abgelehnt, etwa Kohlsprossen und Artischocken. Ein Ursprung dafür liegt in unseren Genen. „In unserer DNA ist verankert, dass alles, was süß ist, tendenziell ungiftig ist, während bitter und herb auf Giftstoffe hinweisen und zu größerer Skepsis führen.“ Pierer beobachtet in ihrer Praxis zunehmend, dass Eltern sich wenig Zeit nehmen, zu Hause frisch zu kochen. Feste Zeiten und Rituale gibt es in vielen Familien nicht. „Häufig wird Essen bestellt oder Fertiggerichte kommen auf den Tisch. Sich Zeit zu nehmen, gemeinsam zu kochen, passt nicht mehr in unseren Zeitgeist, wo eher ‚to go‘ gegessen wird und zwischendurch statt zu bestimmten Zeiten.“ Viele Kinder mögen etwa Erbsen, Karotten und Brokkoli, weil sie diese Gemüsesorten häufig bekommen – ein Grund dafür: Sie sind oft in Tiefkühlmischungen enthalten. Als Rohkost werden Paprika, Gurken und Tomaten gut angenommen.