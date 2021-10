Wie ich halbnackt den Leichnam meines Esels suchte und ein deutsches Vorurteil bestätigte

Auf Eselreisen gelten zwei Gesetze: Man wird nur in Ausnahmefällen schneller sein als fünf Kilometer pro Stunde und – und das ist das Wichtigste – es muss immer etwas Schlechtes passieren, damit etwas Gutes passiert. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich meine Abenteuer mit Horstl als Pilgerreisen bezeichne. Das Vertrauen darauf, dass es wieder gut wird, solange man einfach weitergeht, dass der liebe Gott dieses Vertrauen belohnt, ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. So wusste ich, dass Gott es mir nur für ein paar Stunden übel nehmen wird, dass Horstl beim Aufgang zur Romediuskirche seine Eselsdukaten fallen ließ.

Während die umstehenden Italiener begeistert die Größe von Horstls Abfallprodukten lobten, klaubte ich sie mit einem Müllsack ein. In weiser Voraussicht auf meine kommende Katharsis hatte der liebe Gott es den Italienern scheinbar verboten, Mistkübel in der Öffentlichkeit aufzustellen. Drei Stunden marschierte ich durch das blühende Nonstal, drei Kilo Eseldukaten in der Hand. Natürlich hätte ich den Sack in den nächsten Busch werfen können, aber als Eselreisender weiß man, was der Himmel von einem verlangt. Und so wunderte es mich nicht, dass nach exakt 180 Minuten wie durch Zufall drei Müllkübel auf der Straße standen.