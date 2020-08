Van-Hype: Die Rückkehr des rollenden Reisebegleiters

Ein Campingplatz an der Adria. Von der Mittelmeersonne verbrannter Rasen, darauf ein beigefarbenes Wohnmobil. Folienbeschichtete Scheiben, verblichene Stoffklappstühle, ein klein gemusterter Sonnenschirm. So oder so ähnlich sah Verreisen mit dem Wohnmobil in den 70-er-Jahren aus. Camperurlaube hatten Hochkonjunktur, die Massen tuckerten in bewohnbaren Fuhrwerken gen Süden – gemütlich, aber auch ein wenig spießig.