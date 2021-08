Tröten, Brüllen, Quieken, Zwitschern: Wie Tiere kommunizieren

„Im Tierreich wird mit ausgeklügelten Mechanismen und sehr divers kommuniziert. Die Kreativität der Natur kennt keine Grenzen“, weiß Privatdozentin Stöger nicht nur aus unermüdlichem Theoriestudium, sondern auch aus zahlreichen Erfahrungen, die sie geduldig zwischen Botswana, Südkorea und Wien gesammelt hat. Verständigung ist eine komplexe Angelegenheit. Allein das Produzieren von Lauten verlangt eine ausgefeilte Anatomie.

Unterschiedlichste Ausdrucksweise

So teilen sich Feldgrillen mit den Schrillleisten an den Flügeln mit, Knochenfische mit Muskeln an der Schwimmblase. Elefanten benutzen, wie die Expertin jüngst belegen konnte, nicht nur Stimmbänder zum Tröten. Ob im Zoo, im Waisenhaus oder in freier Wildbahn – die Dickhäuter verwenden die Muskeln des Rüssels bzw. des Mauls, um wie Meerschweinchen zu quietschen oder mit niedriger Frequenz weit spürbar zu vibrieren. Der Erfindergeist der Großsäuger beim Erzeugen von Tönen ist einzigartig, jeder Riese hat seine Methode.

Kein Reflex, sondern der Situation entsprechend

„Kommunikation setzt Intelligenz und Bewusstsein voraus“, sagt Stöger, die an der Uni Wien das vor ihr gegründete Mammal Communication Lab leitet. Dabei vokalisieren Tiere nicht reflexartig. Viel mehr passen sie sich mit Grips der Situation an. Geparden-Babys rufen nur nach der Mutter, wenn sie damit nicht auch hungrige Löwen auf sich aufmerksam machen. Panda-Bären, die blind und nahezu nackt zur Welt kommen, nutzen die Kraft ihrer Stimme nur so lange, bis sie der Hilflosigkeit entwachsen sind; später werden sie einzig rund um die Paarung laut. Giraffen sind noch schweigsamer, sie summen kaum, und wenn, in der Nacht. Stöger will die neue Erkenntnis aus dem Tiergarten Schönbrunn bald näher in Afrika untersuchen. Primaten dagegen haben Spaß am Kombinieren von Lauten. Seehunde imitieren die menschliche Sprache, weil sie dazu im Stande sind; eine extrem seltene Gabe im Reich der Wild-, Haus- und Nutztiere.