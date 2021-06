Ungewöhnliche Kommunikation: Elefanten quietschen mit den Lippen

"Unsere Bilder zeigten eindeutig, dass der Quietschlaut aus dem Mund und nicht aus dem Rüssel kommt", erklärt Beeck in einer Aussendung. Offenbar pressen die Tiere Luft durch die angespannten Lippen und versetzen sie damit in Schwingung. Den Wissenschaftern zufolge ähnelt diese Technik dem Lippensummen, mit dem Trompetenspieler zunächst einen Ton erzeugen, dessen Obertöne dann durch das Instrument verstärkt werden. Sie vergleichen die Laute in der Arbeit auch mit jenen, die bei einem Luftballon entstehen, wenn man die Luft entweichen lässt und dabei den Hals mit den Fingern spannt.

"Diese Technik der Lautproduktion mit summenden Lippen ist im Tierreich bisher einzigartig", so Beeck. Nachdem nur wenige Elefanten solche Quietschlaute mit den Lippen produzieren, vermuten die Verhaltensforscherinnen, dass die Tiere diesen Laut vielleicht erst lernen müssen. Wie flexibel Elefanten in der Lautproduktion sind, hat Stöger bereits vor Jahren nachgewiesen. Da zeigte sie, dass ein asiatischer Elefant in einem koreanischen Zoo durch das Nachahmen der Kommandos seines Trainers mehrere Worte auf Koreanisch erlernte.