Wilde Elefanten wandern durch Südchina und keiner weiß, warum

Die Provinz Yunnan grenzt an Myanmar, Laos und Vietnam, und es kommt immer wieder vor, dass wilde Elefanten dort Felder oder auch mal Dörfer durchqueren. Warum die Tiere in diesem Fall Hunderte Kilometer nach Norden gewandert sind, kann sich bisher niemand erklären. Sechs Stunden wanderten sie bereits durch die Stadt Eshan, immerhin eine Stadt mit 145.000 Einwohnern. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, zu Hause bleiben.

Kein typisches Verhalten

Wissenschafter sind ratlos. So auch Shen Qingzhong, der für einen staatlichen Naturschutzpark arbeitet, in dem wilde Elefanten leben. Im staatlichen Fernsehsender CCTV sagte er: „Normalerweise halten sich asiatische Elefanten am liebsten in leicht bewaldeten Gebieten auf, wo es niedrig wachsende Bäume gibt. Dort finden sie genügend Nahrung. So etwas wie jetzt passiert zum ersten Mal. Das gab’s wirklich noch nie. Wir fragen uns also alle, was dahintersteckt. Wir müssen das noch untersuchen.“ Möglicherweise ist der Elefantenbulle, der die Herde anführt, noch sehr unerfahren.