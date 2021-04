Hunderte Lizenzen für Abschuss von Elefanten in Botswana

„Wir haben bereits Kunden vor Ort - einige davon kommen aus den USA und anderen Ländern“, sagte die Sprecherin des nationalen Verbands für Wildtier-Produkte (BWPA), Debbie Peake, der Deutschen Presse-Agentur. Die Einreise in das Land sei relativ unkompliziert. „Wir hatten einige Jahren ein (Jagd-)Moratorium und sind froh, wieder im Geschäft zu sein - es kommt ja auch den Gemeinden und der nationalen Wirtschaft zugute“, betonte sie.

Aufschrei

Botswana, das in Afrika an sich einen guten Ruf in Sachen Natur- und Tierschutz hat, sorgte mit der Aufhebung des Elefantenjagdverbots international für Empörung. In dem Land lebt fast ein Drittel des Elefantenbestands Afrikas: Während die Zahl der Elefanten in vielen Regionen Afrikas zurückgeht, ist sie in Botswana laut offiziellen Angaben in den vergangenen 30 Jahren von etwa 50.000 auf gut 130.000 Tiere gestiegen - das entspricht fast einem Drittel des Elefanten-Bestands Afrikas.