Elefantenjagd-Video bringt Waffenlobbyisten in die Bredouille

Immer wieder werden nach Massakern in den USA Forderungen nach schärferen Waffengesetzen laut. Und regelmäßig bleibt von den Initiativen wenig bis gar nichts übrig. Das liegt auch an der einflussreichen National Rifle Association (NRA). Die fünf Millionen Mitglieder starke Vereinigung ist die größte Lobbyorganisation für Schusswaffenbesitz in den USA – und verfügt über großen politischen Einfluss.

Nun steht ihr Geschäftsführer, Wayne LaPierre, wegen eines an die Öffentlichkeit gelangten Videos einer Elefantenjagd in der Kritik. Die NRA finanzierte LaPierre 2013 einen Aufenthalt in Afrika, bei dem auch eine Promotion-Serie namens "Under Wild Skies" gedreht wurde.

Die Sendung sollte die NRA bei Jägern beliebt machen. Die Zeitschrift The New Yorker und die Nichtregierungsorganisation "Trace" veröffentlichten nun ungesendetes Material, das LaPierre beim Versuch zeigt, einen Elefanten aus nächster Nähe zu töten – und dies trotz mehrerer Schüsse nicht schafft.