"Zerbrochene Nation": Stars verurteilen nach Massakern US-Waffengesetze

Am Wochenende ereilten die USA zwei weitere Amokläufe. In El Paso, Texas, wurden 20 Menschen getötet und viele weitere verletzt, als ein mit einem halbautomatischen Gewehr bewaffneter Mann in der Cielo Vista Mall das Feuer eröffnete. Keine 24 Stunden später erschoss ein Amokläufer in Dayton, Ohio, neun Menschen in einem Ausgehviertel.

Wiederkehrende Amokläufe sind in den USA seit Jahren ein Problem, Kritiker ziehen die lockeren Waffengesetze in die Verantwortung. Nach den zwei Bluttaten sprachen sich Stars verschiedenster Metiers für eine Reform der Gesetze aus.

Julianne Moore ist Anti-Waffen-Aktivistin