Blutbad in El Paso: Attentäter hetzte in Internet-Manifest gegen Latinos

Ermittler gehen davon aus, dass der bei seinen Eltern gemeldete junge Mann sich deshalb El Paso ausgesucht hat. Die 680.000-Einwohner-Stadt an der mexikanischen Grenze kam zuletzt oft im Zusammenhang mit dem Ansturm von Flüchtlingen aus Lateinamerika in den Medien vor.

Wie Tarrant, so hat offenbar auch C. seine Gedankenwelt an dem in der rechtsextremistischen Szene verehrten Buch „The Grand Replacement“ von Renaud Camus ausgerichtet. Der Franzose gilt als Vordenker des angeblich bevorstehenden Untergangs der „weißen Rasse“ durch muslimische Masseneinwanderung. Crusius hat offenbar Muslime durch Latinos ersetzt.

Neue Waffendebatte

US-Präsident Trump habe mit seinem Mordentschluss nichts zu tun, schreibt C., er sei schon Rassist gewesen, bevor Trump ins Amt kam. Indirekt rühmt C. die im Gegensatz zu Europa hohe Verfügbarkeit von Waffen in Amerika, die seine Tat nach Ansicht von Experten begünstigt hat. In Texas gilt etwa seit 2016 „open carry“. Wer eine Waffenlizenz hat, darf sein Schießeisen fast überall offen tragen.