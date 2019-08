Nach Bluttat in El Paso: Welche Verantwortung trifft Trump?

Der 21-Jährige Attentäter hatte zuvor ein Pamphlet veröffentlicht, in dem es unter anderem: "Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas." Auch vom „großen Austausch“ war die Rede. Eine Begrifflichkeit, die nach dem Attentat in Christchurch ins Zentrum der Diskussion rückte. Während der 51-fache Mörder von Neuseeland Muslime als Grund für seinen Amoklauf anführte, macht der Attentäter von El Paso nun eben eine „hispanische Invasion in Texas“ geltend, die auf einen Austausch der weißen Mehrheitsbevölkerung gegen Latinos hinauslaufe.

Krank sieht Problem bei psychisch kranken Menschen

Auf die Frage, ob er etwas gegen die Waffenprobleme im Land tun werde, sagte Trump am Sonntag, seine Regierung habe bereits viel getan. Aber vielleicht müsse mehr geschehen. Er fügte hinzu, dass es bei Taten wie denen vom Wochenende auch um ein Problem psychischer Erkrankungen gehe. "Das sind Menschen, die sehr, sehr ernsthaft psychisch krank sind", erklärte er. Der Republikaner kündigte an, sich am Montag noch einmal äußern zu wollen.