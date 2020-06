Schnurren, Knurren, Wedeln

Wenn Garfield loslegt, ist klar, worum es dem frech-fett-faul-filosofischen Comic-Kater geht: Lasagne, Diäten und was die Welt noch bewegt. Wenn Susi und Strolchi ihre Abenteuer bestehen, versteht das Trickfilmpublikum wortwörtlich, was sich die Lady und der Tramp zu sagen haben. Das echte Tierleben ist anders. Katze und Hund haben ihre eigene Sprache und die müssen Haustierhalter lernen.

„Menschen und Katzen leben seit Jahrtausenden zusammen. Trotzdem ist das Verständnis deutlich schlechter als bei der Hundesprache“, sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter. Die Direktorin des Tiergarten Schönbrunn weiß, wie sich Vierbeiner mitteilen und erklärt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beim Schnurren, Knurren und Schwanzwedeln.

Haustiere kommunizieren auf unterschiedlichen Kanälen. Sie benützen den Körper von den Ohren bis zum Schwanz sowie Laute. „Um die Signale richtig interpretieren zu können, muss man den Kontext berücksichtigen“, betont Schratter. Aus dem Zusammenhang gerissene Äußerungen werden schnell falsch aufgefasst. Hebt die Katze die Pfote, kann das eine Aufforderung zum Spiel sein. Die selbe Bewegung kann aber auch Drohung sein. Das eine Mal pratzelt die Katze zum Spielzeug und will ihr Gegenüber einbeziehen, das andere Mal verstellt ihr ein Feind den Weg, Angriff ist der nächste Schritt. Die Situation rundherum schafft Klarheit. Oder: Wedelt der Hund mit dem Schwanz, fühlt er sich entweder wohl oder er warnt mit einem Gefühl der Dominanz seinen Gegner. Der Rest des Körpers gibt Aufschluss über den Sinn der Geste.

Das Repertoire an tierischen Ausdrucksweisen ist umfangreich, die Deutung will gelernt sein. Denn neben den sel-ben artspezifischen Mustern, die für sich genommen unterschiedliche Bedeutung haben, entwickeln Vierbeiner eine individuelle Sprache. In der Unterhaltung von Katze zu Katze z.B. spielen Lautäußerungen eine Nebenrolle. In der Kommunikation mit dem Besitzer miauen manche Katzen weitaus häufiger – eine Anpassung des Vierbeiners an den Zweibeiner. Zudem erschweren rassespezifische Unterschiede das Erlernen der Fremdsprache. Afghanischer Windhund und Manchester-Terrier haben nicht nur optisch wenig miteinander gemein.