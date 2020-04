Tipp des Tages: Wie man unter der Dusche entschleunigen kann

Einatmen. Ausatmen. Glücklich sein. Achtsamkeit gilt als behutsame Möglichkeit, den Widrigkeiten des alltäglichen Lebens zu trotzen. Die dem Buddhismus entlehnten Bewusstseinstechniken boomen seit Jahren. Das Bedürfnis nach innerer Ruhe in unsicheren Zeiten beschert der Praxis angesichts der Coronavirus-Pandemie derzeit erneut wachsende Beliebtheit.

Zu Recht, weiß Andrea Engleder, Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin: " Achtsamkeit eignet sich gut, um den Kopf frei zu bekommen. Gerade jetzt bestimmen Grübeleien bei vielen Menschen den Alltag, man kann kaum abschalten. Das schlägt sich auf die Stimmung, den Schlaf und damit das psychische Wohlbefinden." Die Essenz der Achtsamkeit mag simpel sein, das Dranbleiben kann zur Herausforderung werden. Wer quälende Gedanken vorbeiwinken will, "fängt am besten mit einfach gestalteten Übungen an, die sich praktisch in den Alltag einbauen lassen", rät Engleder.