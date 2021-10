Tierpsychologie: Warum uns Hunde so gerne abschlecken

Blassrosa, rau und ziemlich feucht: Mit der Zunge ihres Vierbeiners machen Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer beinahe täglich Bekanntschaft. Das ultrabewegliche Organ hilft Hunden unter anderem beim Trinken und der Temperaturregulation (Hunde können nicht schwitzen!).

In der Mensch-Tier-Interaktion lässt das Ablecken Raum für Interpretationen: Sind Hunde-Bussis ein Ausdruck von Zuneigung? Ein Überbleibsel ihrer Entwicklungsgeschichte vom wilden Wolf zum zahmen Haustier? Oder sind es salzige Schweißrückstande auf unserer Haut, nach denen die treuen Tiere lechzen?

Die Wissenschaft konnte keine dieser Hypothesen bisher mit soliden Daten unterfüttern, wie der US-Psychologe Stanley Coren in einem unlängst im Magazin Psychology Today erschienenen Artikel schildert. Coren studierte an der renommierten Stanford University, anschließend lehrte er viele Jahre an der University of British Columbia. Besonders bekannt ist der inzwischen pensionierte Neurowissenschafter für seine Forschungen zum besten Freund des Menschen.

Aus Neugier begann Coren kürzlich zum Ableck-Phänomen zu recherchieren – wobei er den Fokus auf Erkenntnisse zur Salz-Hypothese legte. Diese sind nur spärlich vorhanden, Grund genug für Coren, der Sache in einem kleinen Experiment auf den Grund zu gehen.