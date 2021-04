Tiercoach: Warum Kaninchen den Kopf zu den Sternen drehen

Kaninchen lieben das Leben im Freien. Sie genießen den Auslauf und die Möglichkeit zu graben. Sie freuen sich über die frische Luft und darüber, alles beschnüffeln zu können. Außerdem mümmeln die Dauerfresser gerne grünes Gras, Löwenzahn und Kräuter aus der Natur. Doch dieses Futter – selbst gezupft oder fremd gepflückt im Käfig – kann ihrer Gesundheit zusetzen: Einzellige Parasiten darauf verursachen die so genannte Sterngucker-Krankheit.

"Mikrosporidien, die durch Wildkaninchen und Mäuseartige verbreitet werden, können Enzephalitozoonose auslösen", sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach erklärt, worunter Patienten – Vierbeiner wie Mensch – leiden und warum die Diagnose nicht immer einfach ist.

Infizierte Wildtiere scheiden die Parasiten als Sporen mit dem Harn, eventuell auch über den Kot aus. Durch verunreinigtes Futter und Heu nimmt die Übertragung ihren Lauf – vom Maul in den Magen-Darm-Trakt, von den Darmzotten in die Blutbahnen, von dort in die Organe.