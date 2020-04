Taktvoll durch die Pandemie: Tipps für die Manieren in fünf Lebenslagen

Bei Begegnungen

Dieter Chmelar: Begegnungen in freier Wildbahn

Begegnungen Das Sportlichste, das meine Jogginghose je erlebt hat, war der Schleudergang in der Waschmaschine. Insofern bin ich keine Gefahr für andere freiwillig im Freien willig vor sich hin Trabende. Schlimmer als Mitläufer, wenn man alleine sein will, sind die Mitläufer an der Leine oder – noch schlimmer – die Vierbeiner aus der BELL Etage ohne Leine. Mein Favorit als Anekdotengräber ist jene Begegnung in freier Wildbahn, die mir Joggerin Angelika H. (Name der Redaktion bekannt) von ihrem Rundkurs durch einen Park schilderte: "Da verfolgte mich ein Hund. Sein Besitzer rief mir aus Entfernung zu: 'Keine Angst, das is ein Weiberl!'", worauf ich zurückgab: "Ich hatte eher Angst davor, GEBISSEN zu werden!"

Thomas Schäfer-Elmayer: Höflichkeit schützt

Bei Schönwetter strömen die Menschen in Scharen nach draußen. Im urbanen Raum artet das in Naherholungsgebieten nicht selten in Gedränge aus. Höfliches Ausweichen kommt da oft zu kurz, weiß Experte Schäfer-Elmayer: "Aufmerksamkeit und Achtung sind einige der Säulen des guten Benehmens und der Höflichkeit, die das Zusammenleben erleichtern. In dieser Krise schützt Höflichkeit zudem vor Ansteckung und sollte daher im eigenen Interesse jedes Menschen liegen." Schäfer-Elmayer weiß auch aus seinem eigenen Alltag zu berichten: "Wenn möglich, weiche ich selbst aus – der Klügere gibt hier nach. Gibt es keine Ausweichmöglichkeit, so wende ich mich oder nur mein Gesicht von der Gruppe ab. Manchmal bleibe ich stehen und rufe ‚Bitte, ein Meter Abstand!‘. Wobei ich versuche, dies mit einem möglichst freundlichen Lächeln zu verbinden."