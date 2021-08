Streit um Begleitung von autistischen Kindern an Schulen

Das Leben kann Autistinnen und Autisten von klein auf vor große Herausforderungen stellen. Mit entsprechender Förderung kann der Weg in die Selbstständigkeit für viele geebnet werden.

An den Bundesschulen (AHS, NMS) in Wien und Niederösterreich bietet die Österreichische Autistenhilfe in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) seit 2018 die Begleitung durch eine Fachassistenz an. Zuvor finanzierte man das Projekt durch Spenden. Durch die Autistenhilfe geschult, unterstützen Assistentinnen und Assistenten autistische Kinder vor Ort in der Klasse.

Neu ausgeschrieben

Anfang des Jahres wurde die Organisation der Fachassistenz österreichweit neu ausgeschrieben. Die Einreichungsfrist für interessierte Vereine endete Anfang April, die Vergabe durch die Bundesbeschaffungsbehörde erfolgte Anfang Juni. Der Auftrag erging nicht mehr an die Autistenhilfe, sondern in fast allen Bundesländern an die Organisation Pro mente, die sich um die Bedürfnisse von Menschen mit psychisch-sozialen Erkrankungen kümmert. In der Steiermark ging der Zuschlag an die Lebenshilfe.