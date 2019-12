Soll ich meinem Kind die Wahrheit über das Christkind sagen?

An Märchen glauben die modernen Kinder schon sehr früh nicht mehr. Sie wissen, dass eine Hexe Kinder nicht in einen Käfig sperren darf. Und welches Kind geht noch alleine in einen Wald und begegnet einem Wolf? Heutige Eltern machen sich mehr Gedanken darüber, welche Geschichten sie ihren Kindern erzählen.

Bei den Erzählungen über das Christkind ist es schwierig. Denn die meisten Eltern wollen eigentlich bei ihren Kindern gerne für Weihnachtszauber, eine heile Welt und eine Kindheit wie damals sorgen. Das tun sie nicht nur beim Christkind, sondern auch beim Osterhasen und der Zahnfee.

Eltern schwärmen von der Magie der Anfangszeit: "Ich erinnere mich gerne zurück, als ich als Kind ans Christkind und den Osterhasen geglaubt habe. Es war positive Aufregung, die nicht allein durch Geschenke hätte hervorgerufen werden können", meint Susanne.