Softeis: Frisch gezapfte Köstlichkeit

Softeis, selbst gemacht

Grundrezept

600 ml Schlagobers flüssig

80 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

3 Eier,1 Prise Salz

Alle Zutaten in einer Schüssel mit einem Handrührgerät verrühren.

In eine Eismaschine füllen und rühren, bis das Eis eine cremige Konsistenz erreicht.

Die Masse in einen Spritzsack mit Sterntülle füllen und in Stanitzel oder Dessertschalen dressieren.

Mit Kondensmilch

500 g Schlagobers flüssig

1 Dose Kondensmilch gezuckert, dickflüssig

2 TL Vanillepaste

Schlagobers steif schlagen, Kondensmilch und Vanillepaste vorsichtig untermengen.

In eine Form füllen und ca. 3 Stunden gefrieren lassen.

Die cremige Masse in einen Spritzsack mit Sterntülle füllen und in Schüsseln dressieren.

Mit Bananen

3 Bananen vollreif, geschält

100 ml Schlagobers flüssig

Bananen in Stücke schneiden und einfrieren.

Bananen mit Obers in einem Mixer geben.

Mit kurzen Impulsen pürieren, sofort servieren.

Aus Vanilleeis

500 g Vanilleeis

200 g Obst nach Wahl, püriert

150 g Schlagobers

Vanilleeis 10 bis 20 Minuten im Kühlschrank antauen lassen.

Schlagobers steif schlagen, püriertes Obst gut mit dem Schlagobers verrühren und mit dem Vanilleeis vermischen.

Das Softeis etwa 15 Minuten in den Kühlschrank geben, dann servieren.