Welche Eissorten in Österreich heuer im Trend liegen

64 Kuglen im Jahr pro Person

Heiß auf Eis ist man in Wien schon seit dem 19. Jahrhundert: Schon zu Monarchiezeiten kamen die ersten italienischen Erzeuger in die Donaumetropole und boten ihre kühlen Delikatessen feil. Heute gilt die Bundeshauptstadt als Ort mit der größten Eissalon-Dichte Europas, nicht selten wird noch nach alten Familienrezepten gearbeitet. Rund acht Liter (industrielles oder handwerklich hergestelltes) Speiseeis werden, Schätzungen zufolge, in Österreich pro Kopf vertilgt. Das entspricht etwa 64 Kugeln bzw. 21 Stanitzel oder Bechern mit drei Kugeln.

Am meisten Beliebtheit erfreuen sich die Geschmacksrichtungen Erdbeere, Vanille, Schokolade, Cookies, Haselnuss, Mango, Pistazie, Stracciatella, Zitrone sowie Amarena.

Joghurt boomt: Erdbeerjoghurt ist Eis des Jahres

Zum europäisches "Eis des Jahres" wurde 2020 Erdbeerjoghurt auserkoren: Dabei wird Joghurteis, seit den 70er-Jahren aus den Gelaterias nicht mehr wegzudenken, mit einer Erdbeersauce verstrudelt. Joghurteis erfreut sich immer größerer Beliebtheit und mittlerweile gibt es zahlreiche Eissalons, die sich auf Frozen Joghurts spezialisiert haben.

Bundesweit Lust auf die Spezialität machen sollen die "Kinder-Eiswochen" von 29. Juni bis 12. Juli sowie die "Mohn-Eiswoche" von 24. bis 30. August. Die heimischen Eissalonbetreiber übergaben wie jedes Jahr einen Spendenscheck an die St. Anna Kinderkrebsforschung